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Selçuk Seymen hayatını kaybetti

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:46 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 12:46

Çocuk kitapları Cin Ali serisine hayat veren illüstratör Selçuk Seymen hayatını kaybetti. Seymen'in Cin Ali kitapları, 1968 yılından beri milyonlarca çocuk tarafından takip ediliyor.


Cin Ali kitap serisini resimleyen illüstratör Selçuk Seymen vefat etti. Seymen, 1968 yılından beri milyonlarca çocuk tarafından okunup takip edilen Cin Ali serisine hayat veriyordu.
 
Cin Ali’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen değerli Selçuk Seymen’i kaybettik. Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz” denildi.
 
Cin Ali, Anadolu köylerinde öğretmenlik yapan ilkokul öğretmeni Rasim Kaygusuz tarafından 1968 yılında yaratılmış bir kahramandır. Çocuklar kolay çizebilsin diye çöp adam şeklinde tasarlandı. Cin Ali kitaplarının çizimlerini Selçuk Seymen yaptı. Cin Ali kitaplarının 2013 yılında tıpkıbasımı tekrar yapıldı.
 
 

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