Sel olan yerler neresi, sel nerede oldu? Hangi illerde sel var? Türkiye'de yaşanan sel felaketleri 2021!

Sel olan iller, gelen fotoğraflardaki felaketi gözler önüne serince yapılan araştırmalar da arttı. Günlerdir süren sağanak yağış şiddetli sele yol açtı. Sel nedeniyle dereler, çaylar taştı, evleri ve işyerlerini su bastı. AFAD, Kastamonu'da can kaybının 6'ya yükseldiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Sel Batı Karadeniz’i vurdu. Kastamonu'da can kaybı 6'ya yükseldi. Bartın'da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. İlçede arama kurtarma çalışmaları sürerken, oturdukları binaların çatılarında mahsur kalanlar, helikopter ve iş makinelerinin kepçeleri ile kurtarıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

SEL OLAN YERLER NERESİ, HANGİ İLLERDE SEL VAR?

Karadeniz Bölgesi sele kapıldı. Bartın, Sinop, Kastamonu başta olmak üzere, Samsun ve Karabük'te de etkili olan şiddetli sağanak yağış kaynaklı sel felaketi, dere yataklarının hemen hepsinin taşmasına yol açtı.

- Bartın

- Karabük

- Sinop

- Samsun

- Kastamonu

AKUT'un, Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde ve Sinop ili Ayancık ilçesinde; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Rize ve Giresun ekiplerinden oluşan 46 gönüllüsü ile şu ana kadar 79 insan ve 3 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiği bildirildi.

BARTIN

Selden zarar gören yollar ve evlerde hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle birçok noktasında göçme olan Bartın-Karabük yolunda ise yolun yeniden trafiğe açılabilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre selde mahsur kalan 318 vatandaşın kurtarıldığı belirtildi. Bölgede bugün de şiddetli yağmur bekleniyor. Riskli bölgelerde bulunan vatandaşların risk olmayan yerlere yönlendirilmesi için de çalışma başlatıldı. Bartın Belediyesi de dere kenarlarında ikamet eden vatandaşlara yüksek sel riski nedeniyle dikkatli olma çağrısı yaptı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle bulundukları yerlerden tahliye ediliyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.

Selde mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

SİNOP

Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden sağanak yağmur nedeniyle Ayancık çayı taştı. Sel suları önüne gelen her şeyi sürükledi. İlçe merkezi sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde zarar oluştu. İlçeye bağlantıyı sağlayan yollar heyelan ve taşkınlar nedeniyle kapanırken ilçede bulunan Ayancık köprüsü de sulara fazla dayanamadı.

Sel sularından kurtulmak isteyen vatandaşlar ise çatılara ve yüksek yerlere çıkarak korunmaya çalıştı. Bulundukları bölgede mahsur kalan vatandaşlar için helikopter ile kurtarma çalışması başlatıldı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da ilçeye alternatif yollar kullanarak ulaşabildi. Şiddetli yağmur Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu. Arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da aşırı yağışlar nedeniyle sele teslim olan Sinop’ta gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilçede fabrikada işçilerin mahsur kaldığını, bölgedeki hastanenin ise önlem amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.