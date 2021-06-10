Seksenler dizisinin başrol oyuncusu Rasim Öztekin’in vefat etmesinin ardından yeni Fehmi’nin kim olacağı merak ediliyordu. Seksenler dizinin yeni tanıtım videosu yayınlandı. Peki, Seksenler Fehmi yerine kim geldi? Seksenler dizisinde Fehmi kim olacak, seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor?

Seksenler’de yeni Fehmi kim olacak, Rasim Öztekin’in yerine kim gelecek? Yeni Fehmi’nin kim olacağı Rasim Öztekin’in vefatının ardından sorgulanıyordu. Seksenler dizisinin yeniz sezon tanıtımı yayınlandı. İşte Seksenler yeniz sezon hakkında merak edilenler…

Seksenler Fehmi yerine kim geldi?

Seksenler dizisinde aile babası rolünde gördüğümüz Fehmi rolünü canlandıran Rasim Öztekin’in vefatı sonrası yeni Fehmi’nin kim olacağı merak ediliyordu.

Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine Fehmi karakterini kimin oynayacağı belli değil, tanıtım videosunda anlaşıldığı üzere Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi yerine yeni bir karakterin gelmiyor.

Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor?

24 Haziran Perşembe günü ilk bölümü ile TRT1 ekranlarına gelecek Seksenler dizisinin kadrosuna Reha Özcan, Efe Deprem ve Zeynep Demirel de dahil oldu. Dizide Çağatay rolünü canlandıran İlker Ayrık da diziye yeniden dönüyor.

Reha Özcan ise Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılacak.

Seksenler'in yeni sezon fragmanı