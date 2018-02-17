Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR Çiğli'de dün düşen askeri eğitim uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal (37), bugün anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde Şehit Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı dökerken, şehidin 6 aylık hamile eşi Tuğba Bal ayakta güçlükle durarak taziyeleri kabul etti.

