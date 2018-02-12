Şehit Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyeti yerine getiriliyor

Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen “Zeytin Dalı Harekâtı”nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyetinde yer alan ‘Anneme o istediği evi alsınlar’ sözü yerine getiriliyor

