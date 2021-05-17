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Şehirlerarası seyahatle ilgili flaş açıklama geldi! Artık gerek yok

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 0:43 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 0:43

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.


İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 
 
"Değerli yolcularımız, 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak kademeli  normalleşme sürecinde, uçuş bilgilerinizi (bilet, mobil bilet, rezervasyon kodu  vb.) ibraz ederek, ayrıca seyahat izin belgesine gerek olmadan seyahatinizi  kısıtlamasız gerçekleştirebilirsiniz."
 
PEGASUS DA DUYURDU
 
Pegasus Havayolları, kademeli normalleşme tedbirleri  kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu  saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz  ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi. 
 
Havayolu şirketi, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme  dönemindeki bilet satışı uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
 
Açıklamada, "17 Mayıs'tan, 1 Haziran 2021’e kadar uygulanacak olan  kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil  uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile  seyahatlerini gerçekleştirebilirler." ifadeleri kullanıldı.
 

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