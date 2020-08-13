Şehir merkezine akın ettiler! Görenler şaşkına döndü

Manisa’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında yaban hayatı süren yılkı atları, İzmir Manisa yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında görülmeye başlandı. Kent merkezine inerek refüjde otlayan yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu. Kent merkezinde yılkı atlarını gören sürücüler şaşırdı. Bazı sürücüler ise otomobillerini durdurarak atları izledi. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak beslediği yılkı atları, Türkiye’nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor.

Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, şehre indiklerini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi.