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Şebnem Bozoklu'dan bit pazarı açıklaması: Şahane bir şey!
Son olarak 'Babam Çok Değişti' adlı dizide rol alan Şebnem Bozoklu, önceki gün eşi Kanat Atkaya'yla önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, bit pazarına alışverişe gitmesiyle ilgili sorulara yanıt verdi.
Şebnem Bozoklu, önceki gün eşi Kanat Atkaya'yla önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, yoğun çalışma temposundan fırsat bulup arkadaşlarıyla bir araya geldiğini söyledi.
Şebnem Bozoklu, önceki gün eşi Kanat Atkaya'yla önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, yoğun çalışma temposundan fırsat bulup arkadaşlarıyla bir araya geldiğini söyledi.