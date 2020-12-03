Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus 2020 törenleri nasıl olacak?

Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece olan bugüne Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşünüldüğü için Düğün Gecesi denir. Hz. Mevlâna'nın 745. Vuslat Yıldönümü törenlerle anılacak. Mevlanayı anma törenleri’ne verilen Şeb-i Arûs ne zaman?

Vuslat Yıldönümü, Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilen "Şeb-i Arus" hakkındaki araştırmalar başladı.

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus, ''Düğün Gecesi'' anlamına gelir. Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır.

Mevleviler, o güne, Mevlana’nın yaradanına kavuşmaktan dolayı sonsuz mutluluk duyduğu için, “düğün gecesi'' anlamına gelen “şeb-i arus” deyişini kullanırlar. Mevlana, öldüğü güne kadar aşktan başka hiçbir şey konuşmamıştır. Sevgiyi, hoşgörüyü, yaratılanı yaradandan ötürü seven, hiç kimseyi ayırmadan seven şahsiyettir. Bu nedenle Allah’a olan aşkından dolayı öleceği, sevgiliye kavuşacağı günü bir son değil; gerçek alemde bir başlangıç olarak görmüştür.

ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak.

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ 4 GÜNDEN 2 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hasta ve can kayıplarının hızla artması sebebiyle ülke genelinde tedbirler sıkılaştırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak.

"İhsan Vakti" temasıyla düzenlenecek törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden satışa sunuldu.

Daha önce 4 gün süreceği duyurulan törenler, 2 günle sınırlandırıldı.

Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.