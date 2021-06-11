Save a dog bağışı nedir? Save a dog bağışı nasıl yapılır? Çin Yulin Festivali'ne tepki!

Sosyal medya çalkalanıyor! Çin'de her yıl 21-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yulin Festivali'ne tepki yağıyor. 'Yulin Köpek Eti Yeme Festivali' olarak bilinen festival milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki görüyor. Festivali engellemek için Çin’in bazı bölgelerinde devam eden “köpek eti yeme festivali” nedeniyle hayvanseverler harekete geçti. Peki, Save a dog nedir? Save a dog bağışı nasıl yapılır? Çin Yulin Festivali ne zaman başladı? İşte bilmeniz gerekenler...

21 Haziran’da gerçekleştirilen Yulin Festivali sosyal medyanın gündeminde... Çin'in bazı bölgelerinde her yıl düzenlenen “Yulin köpek eti yeme festivali” öncesinde binlerce kişi sosyal medya üzerinden bir hareket başlattı. 'Save the dog' adı verilen kampanya ile “Yulin köpek eti yeme festivali” içerisinde binlerce köpeğin kötü muameleye maruz kalacağı ve ardından kesilip yenileceği iddiaları üzerine binlerce kişi festivalde satışa sunulan köpekleri satın alarak hayatlarını kurtarmak için harekete geçti. Peki, Save a dog nedir? Save a dog bağışı nasıl yapılır? Çin Yulin Festivali ne zaman başladı? İşte bilmeniz gerekenler...

Çin’in bazı bölgelerinde devam eden “köpek eti yeme festivali” nedeniyle hayvanseverler harekete geçti. Binlerce köpeğin hayatını kurtarmak için başlatılan kampanyaya destek çığ gibi büyüdü. 21-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 'Yulin Köpek Eti Yeme Festivali' sosyal medyanın gündemine geldi. “Save a dog” kampanyası" başlatan hayvanseverler 21 Haziran’a kadar ilgili bağışın tamamlanması durumunda birçok köpek festivalde satılmaktan kurtulacak.

YULİN KÖPEK ETİ YEME FESTİVALİ NASIL BAŞLADI?

Çin kültüründe köpek eti yemek, yıllardan beri süregelen bir gelenek. Çinliler yazın yenen bu etin onlara şans ve sağlık getireceğine inanıyor. 2009 yılından itibaren bu gelenek festival halinde düzenlenmeye başlanmış.

‘SAVE A DOG’ NE BAĞIŞI?

Çin’in Yulin şehrinde 21-31 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen “Yulin köpek eti yeme festivali” içerisinde binlerce köpeğin kötü muameleye maruz kalacağı ve ardından kesilip yenileceği iddiaları üzerine binlerce kişi festivalde satışa sunulan köpekleri satın alarak hayatlarını kurtarmak için harekete geçti. Sosyal medyadan örgütlenen kişiler ilgili tutarı toplayarak tüm köpekleri kurtarmak için seferber oldular.

9 Nisan 2020’de alınan kararla Çin’de köpekler besi hayvan kategorisinden çıkarılarak evcil hayvan kategorisine geçirilse de yasağa ilişkin kararlar şehirlerin inisiyatifine bırakılıyor. Bu nedenle bazı şehirlerde festivalin devam edeceği ön planda yer alan iddialar arasında.

SAVE THE DOG KAMPANYASINA KATILIM NASIL OLUYOR?

Human Society Global’ın başlatmış olduğu kampanyaya ilgili postu hikayeye ekleyerek destek olunabileceği gibi doğrudan nakit yardımı da yapılabiliyor. Ancak nakit yardımı şuan için Türkiye’ye kapalı. Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler ilgili postu “hikayeye ekle” bölümünden Instagram hesabından paylaşabilirler.

Kampanyaya destek olmak için tek yapmanız gereken bu kampanyayı hikayenizde paylaşmak. Böylece 0.01$ bağışta bulunmuş oluyorsunuz.