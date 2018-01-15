Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Savaşçı dizisi son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Hemen arkasından Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi Savaşçı'nın son bölümünde neler yaşandı? Yeni fragman da haberimizde...

Pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Savaşçı, dün akşam yine izleyicisini ekrana kilitledi. Son bölümün ardından merakla beklenen 28. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Savaşçı dizisinde yaşanacak olaylar...

SAVAŞÇI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır.

Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir.