Saros Körfezi'nde dev yolcu uçağı batırıldı

Edirne'nin Keşan İlçessine Saroz Körfesi, İbrice limana, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin(TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için Edirne'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi'nde uçak batırılması kararlaştırıldı. Antalya'da parçalara ayrılan Airbus 90 ton ağırlığında 60 metre uzunluğu ve 60 metre kanat genişliği olan A330 tipi yolcu uçağı, Mart ayında 6 TIR'la Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'na getirildi.

İbrice Limanı'nda yeniden montajlanan uçağı batırma çalışmaları saat 10.00'dan, 140.00'e kadar 4 saat sürdü. Dev uçak, altına bağlanan şişme botlarla kıyıdan yarım mil açığa taşındı. Bugüne kadar batırılan uçakların arasında en büyük olma özelliğini taşıyan dev uçak, titiz çalışma ile İtalyan Koyu olarak adlandırılan bölgeye taşınan uçak, 30 metre derinliğe batırıldı. Uçağın batırılma çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altındı. Onlarca dalgıcın katıldığı çalışma sırasında uçağın içi ve çevresinde taşımada kullanılan lastik botların patlatılma anında ise çevrede balıkçı tekneleriyle izlemeye gelen meraklılar, anonslar yapılarak uzaklaştırıldı. Teknelerinden uçağın batırılmalarını cep telefonu kameralarını kayıt eden vatandaşlar anı ölümsüzleştirdi. Uçağın batırılma törenine Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kurum müdürleri ve şirket yetkileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, batırılan uçağın bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyada batırılan en büyük gövdeli yolcu uçağı yapay resim olarak. Dalış turizmine daha çok sosyo ekonomik yönden gelişmiş olan insanların rağbet ettiği ve daha çok döviz kazandıran bir turizm çeşidi. Ben bu bölgeye çok değer katacağını düşünüyorum. Saros bölgesi Haziran, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, batırılan uçağın bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyada batırılan en büyük gövdeli yolcu uçağı yapay resim olarak. Dalış turizmine daha çok sosyo ekonomik yönden gelişmiş olan insanların rağbet ettiği ve daha çok döviz kazandıran bir turizm çeşidi. Ben bu bölgeye çok değer katacağını düşünüyorum. Saros bölgesi Haziran, Temmuz , Agustos aylarında, güneyin çok sıcak ve nemli olduğu dönemlerde gerçekten serin daha yaşanabilir insanların daha rahat hareket edeceği bir restirasyon bölgesi. Bu alanda çeşitlendirme anlamında çok güzel bir olay. Tabiki TANAP'nda burada 1 milyon gibi ciddi bir rakamda desteği var. Ülkemiz için ve Saros bölgesi için hayırlı olsun"dedi.



Tekirdağ'dan uçağın batırlmasını izlemeye gelen Nurettin Çağrı, 3 aydır uçağın batırılmasını beklediklerini söyledi. Ailesiyle uçağın batırılmasını izlemeye geldiğini söyleyen Çağrı,"Günlerdir bu anı bekliyorduk. Ben zaman zaman burada dalmak için geliyordum. Bu uçak su altı canlılarına da yuva olup üremelerini sağlayacak"şeklinde konuştu.