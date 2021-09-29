Şarj edilebilir Renegade Türkiye’de!

Jeep Renegade’in PHEV (Plug-in Hibrit) versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Fiyat 705 bin TL olarak açıklandı.

Segmentindeki tek şarj edilebilir hibrit Renegade 4xe, hibrit güç-aktarma sistemi ve 11,4 kWh bataryası sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı sunabiliyor. Şehirçi kullanımda 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menziliyle ve 2 saatten az sürede şarj olabilmesiyle de gereksinimlerini karşılıyor.

Hibrit modda, 100 km’de yaklaşık 2,1 litre tüketimi sunan Renegade 4xe, 50 gr/km’den az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlılığını gösteriyor.

Siparişle gelecek



Renegade 4xe, ülkemize 705 bin TL’lik anahtar teslim fiyatı ve S-Limited donanım seviyesiyle; sipariş üzerine getirilecek.Renegade 4xe’nin altı vitesli otomatik şanzımanlı 1,3 litrelik turbo benzinli motorunda; 240 HP güç üretim kapasitesi bulunuyor.

Renegade 4xe, biri önde ve biri arka aksta olmak üzere 60 HP’lik elektromotorla eşleştirilen ve 11,4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor. 180 HP’lik içten yanmalı motor, 60 HP’lik elektrikli motorla birlikte toplam 240 HP’lik güç üretiyor. Bu motor kombinasyonu, teknoloji ve güvenlik özelliklerini, bataryanın sürüş sırasında sadece içten yanma motor tarafından iletilen tahrik ile şarj etmesini sağlayan e-save modu ile hareket halindeyken akü şarj etmeye devam eden e-costing fonksiyonuyla birleştiriliyor.

Elektrikli güç aktarma sistemi tarafından üretilen yüksek tork değeri, her türlü arazi koşulunda üstün dört tekerlekten çekiş kabiliyeti sağlıyor. Benzinli motor 270 Nm tork üretirken elektrikli motor 250 Nm’lik torku kullanıma sunuyor.

0 100 km/s hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlayan Renegade 4xe, hibrit modda 200 km/s'ye; tam elektrikli sürüşte ise 130 km/s’ye varan maksimum hıza ulaşıyor.