Şans topu çekiliş günleri - Şans topu yeni sistem nasıl oynanır?

Sisal Şans Milli Piyango'nun yeni dönemi başladı. Milli Piyango yeni dönemde Şans Topu oyunu ile oyunseverlere çok daha kazandıracak. Peki, Şans topu yeni sistem nasıl oynanır? Şans topu çekiliş günleri ne zaman?

Şans oyunlarını yakından takip edenler yenilenen sistemde şans oyunlarının nasıl oynanacağını ve hangi günler çekileceğini merak ediliyor. Peki, Şans topu yeni sistem nasıl oynanır? İşte Şans topu çekiliş günleri…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Sisal Şans, Yenilenen Şans Topu’nun ilk çekilişini bu akşam saat 20:00’de gerçekleştiriyor. Şans Topu çekilişleri ise her Çarşamba saat 20:00’de yapılacak. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ŞANS TOPU YENİ SİSTEM NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Millipiyangoonline (https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar)