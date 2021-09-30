30 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.00 EURO 10,3370 -0.18
USD 8,8960 -0.23 ALTIN 495,220 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şanlıurfa'da feci kaza! 6 kişi yaralandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) |  30 Eylül 2021 Perşembe - 9:05 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 9:05

Şanlıurfa’da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. 2’si çocuk 6 kişinin yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, 19 BC 549 plakalı otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.
 
Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
 
fa8aef0d3bd51b520b2c24cbce9abab6.jpg (600×340)
 
Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
8330886b4f7d74598f012c3d2c87be6e.jpg (600×340)
 
 
2a4f7fa9e8235e26a4750adad4e809fb.jpg (600×340)

ETİKETLER

Şanlıurfa kaza yaralı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.