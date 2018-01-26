Sanayi kentine 'sürücüsüz metro' geliyor

Kocaeli'de başlatılan raylı ulaşım projesi kapsamında, sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapımı planlanan metro hattında "sürücüsüz sistem" kullanılacak.

Kocaeli'de başlatılan raylı ulaşım projesi kapsamında, sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapımı planlanan metro hattında "sürücüsüz sistem" uygulanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gebze metro hattının ihalesinin 1 Şubat’ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verileceği aktarılan açıklamada, "Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti, sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme; metroların cazibesini arttırıyor. Bu nedenlerden dolayı dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi, Gebze hattında da uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sürücüsüz metro sistemlerinde, tüm müdahale ve kontrollerin elektronik sistemler yardımıyla trafik kontrol merkezinden yapıldığı vurgulandı.

"Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak"

Gebze metro hattında, bin 80 yolcu kapasiteli, 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz metro kullanılacağına aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: