Sanayi kentine 'sürücüsüz metro' geliyor

Kocaeli'de başlatılan raylı ulaşım projesi kapsamında, sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapımı planlanan metro hattında "sürücüsüz sistem" uygulanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gebze metro hattının ihalesinin 1 Şubat’ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verileceği aktarılan açıklamada, "Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti, sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme; metroların cazibesini arttırıyor. Bu nedenlerden dolayı dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi, Gebze hattında da uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, sürücüsüz metro sistemlerinde, tüm müdahale ve kontrollerin elektronik sistemler yardımıyla trafik kontrol merkezinden yapıldığı vurgulandı.
"Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak"
Gebze metro hattında, bin 80 yolcu kapasiteli, 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz metro kullanılacağına aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15,6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Hat 15,6 kilometre uzunluğa sahip olacak. Gidiş-dönüş toplam 32 kilometrelik bir hat yapılacak. Hattın yüzde 94’lük kısmı yerin altından işleyecek. Hatta 12 istasyon yer alacak. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel, 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve hızlı tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak."