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Sanatçı ve futbolcular sınır hattına gitti

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 13:39 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 14:05

Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e moral vermek amacıyla Kilis sınırına gitti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, bir otelde  düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sınır  illerine gidin, oradaki halkla buluşun, Mehmetçiğimize moral verin" talimatının  ardından 15 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ziyaret gerçekleştirdiklerini  anımsattı.
 
Bugün de üçüncü kafileyle Kilis sınırına gideceklerini ifade eden  Karacan, spor kamuoyunun yakından tanıdığı futbolcular ve sanatçılarla bu turu  tamamlayacaklarını kaydetti.
 
 
Sınırdaki temasları süresince esnaf ziyareti gerçekleştireceklerini ve  Mehmetçik ile buluşacaklarını anlatan Karacan, "Söz konusu insanlara yalnız  olmadığını hissettirmek için Kilis'e gideceğiz. Daha önceki ziyaretlerde olduğu  gibi buraya bizimle gelen tüm dostlarımızın kalbi bu bölgede atıyor. Biz sadece  dünyaya daha güçlü mesaj iletmek için buradayız. 'Ben de gelmek istiyorum' diyen  onlarca ünlümüz ile de sınıra gelmeye devam edeceğiz." dedi.
 
Operasyonun sonuna kadar ülkenin tanınmış isimleriyle sık sık  ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Karacan, "Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte  hatırlayalım. O zaman düzenli ordumuz, silahımız, paramız, moralimiz yoktu ve  düşman hem içeriden hem de dışarıdan olmak üzere dört bir taraftan saldırıyordu.  Bunlara rağmen bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birleşip bu  vatanı kurtardı. Şimdi dünyanın en güçle ordularından birine sahibiz, silahımız  yüzde 70 yerli, paramız Allah'a çok şükür var." diye konuştu.
 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ise büyük bir  kültürel derinliği olan bu coğrafyada Türkiye'nin ve milletin gideceği başka bir  yer olmadığını dile getirdi.
 
Türkiye'nin adeta tarihin kırılma noktasında kendisini ifade etme,  tehditleri bertaraf etme gayretinde olduğuna değinen Boynukalın, bakanlık olarak  sürece dahil olmak istediklerini belirtti. Boynukalın, "Bu gezi ve toplantılara  çok büyük destek oldu. Sporcularımız ilk kez bu organizasyona katıldı. Gerçekten  güzel bir gün yaşayacağız. Hep birlikte birlikteliğimizi en iyi şekilde  göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
 
Sporcu ve sanatçılar
 
Oyuncu Mehmet Çevik de ülkenin bekası için sınır ötesinde operasyon  gerçekleştiren Mehmetçik'in yalnız olmadığını sanatçı platformu olarak göstermek  ve bunu kalben anlatmak için harekete geçtiklerini söyledi.
 
Türkiye'deki tüm halkın bir ve beraber olduğunu ifade eden Çevik,  "Bunun aksini düşünenler de bilsinler ki içeride daha Mehmetçik'in sayısı  fazladır. Ecdadımızdan aldığımız derslerle hepimiz vatanımız için canlarımızı  vermeye hazırız." dedi.
 
Oyuncu Ziya Kürküt ise her zaman çağrıldıkları sürece vatan için hazır  olduklarını bildirdi.
 
Eski fubolcu Hakan Ünsal da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere  moral ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarına işaret etti.
 
Oyunculardan Tayfun Savlıoğlu ise Türkiye'nin bulunduğu toprakların  kolay yurt edinilmediğini hatırlatarak, her kesimin birbiriyle kucaklaşması  halinde hiçbir gücün bu yurdu almaya gücünün yetmeyeceğini belirtti.
 
Teknik Direktör Tolunay Kafkas da tarihin her sayfasında Türkiye  sınırlarının kanla çizildiğinin görülebileceğini anlatarak, "Bizler bu vatanın  bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Mehmetçiğimizin her zaman ruhen yanındayız.  Kayıtsız ve şartsız, devletimizin, hükümetimizin aldığı kararların altına  imzamızı atıyoruz. Esnafıyla sanatçısıyla, futbolcusu ve memuruyla bu ülke  hepimizin." şeklinde konuştu.
 
Sanatçı Orhan Hakalmaz da bir milleti millet yapan değerlerin dili,  kültürü ve tarihi olduğunu vurgulayarak, "Vatanımız olunca ezanımız olur,  türkülerimiz olur. O yüzden bizim birliğimizi en güçlü şekilde diri tutmalıyız."  ifadelerini kullandı.
 
Futbolculardan Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık,  Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman ve Bülent Korkmaz, sanatçılardan da  İbrahim Sarıtaş, Barış Yurtçu, Bora Yeter, Erol Koçan, Yavuz Yüksel, Halil  Söyletmez, Tahsin Berkay Şahin, Burak Uçman ve Serdar Hakalmaz'ın da katıldığı  basın toplantısının ardından heyet, Kilis'e hareket etti.

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