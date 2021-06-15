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Samet İçyer etkisiz hale getirildi

15 Haziran 2021 Salı - 11:47 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 11:56

Turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer etkisiz hale getirildi.


İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
 
Eren 11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu, terörden arananlarda  1 Milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer aldığı tespit edildi. 
 
Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis / Merkez / Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun  şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması, 
 
06 Ekim 2013 tarihinde  Bitlis / Merkez / Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde 
7 orman işçisinin alıkonulması, 
 
08 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı, 
 
10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edildi. 

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Samet İçyer Zerdaşt-Navdar pkk
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