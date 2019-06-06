06 Haziran 2019 Perşembe
İSTANBUL 
28°C / 18°C
GALERİ VİDEO
BIST 90.346 -0.27 EURO 6,4900 0.92
USD 5,7660 0.60 ALTIN 247,820 1.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Saklıgöl'de çardak çöktü, birçok kişi göle düştü!

İHA |  06 Haziran 2019 Perşembe - 12:34 | Son Güncelleme : 06 06 2019 - 13:08

Şile Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti.Olay sebebiyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.


Şile Saklıgöl’de göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düşerek suda mahsur kaldı. Olaya tanık olan bazı vatandaşlar yardıma koşarken çevredeki diğer vatandaşların da büyük panik yaşadığı gözlendi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göle düşen vatandaşlar itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Vatandaşların kurtarılma anları ise cep telefonu kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düşen kişileri kurtarmak için göle giriyor, çevredeki diğer vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.  Öte yandan Şile Saklıgöl’ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi.
 
 

ETİKETLER

son dakika son dakika haberi haberler saklıgöl
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.