Sahra Işık-İdris Aybirdi'den alkışlanacak hareket

Survivor Sahra Işık ile eşi İdris Aybirdi, Kurban Bayramı'nda kesenin ağzını açtı. Beş günlük tatile 70 bin TL harcayan çift, 60 kurban kestirerek etlerini Afrika'daki kimsesiz çocuklara ulaştırdı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile tatile çıktı. Fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşan çiftin S günlük tatil için 70 bin TL harcadığı öğrenildi.