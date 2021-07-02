Şahmar market zinciri bir gecede kapandı

YÜKLÜ MAL İSTEDİ

‘ÖZEL BANKA BU DURUMA YOL AÇTI’

Konu ile ilgili görüştüğümüz Şahmar Marketler Zinciri’nin patronu Hikmet Şahin ise “35 yıllık esnafım. Bugüne kadar ödenmemiş tek bir çekim yoktu. Gününde maaşı ödenmeyen tek bir personelim olmadı. Yine kredilerimi de düzenli ödedim. Ancak, özel bir bankanın, kredisini, vadesinden önce kapatılmasını istemesi her şeyi alt üst etti. Ki bu bankaya da olan kredi de düzenli ödeniyordu. Banka, kredisini istediği gibi icra takibi başlattı. Durum böyle olunca resmen çöktük. Azeri bir iş insanı ile de ortak iş yapacaktık. Onun 5 milyon dolarlık bir kaynak sağlama durumu vardı. Bankanın bu hareketi sonrası o iş de ortada kaldı” diye konuştu.

HİSSE EL DEĞİŞTİRDİ