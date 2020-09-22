Safer ayı ilk çarşamba namazı nasıl kılınır? 23 Eylül Safer ayının ilk Çarşambası mı, ilk Çarşamba ne zaman? Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz...

Safer ayı 18 Eylül’de başladı. Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olan Safer ayı Cahiliye döneminden kalma inançla uğursuz olarak tanımlansa da Diyanet, Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olduğunu ve dinimizde yeri olmadığını söyledi. Safer ayı ibadetleri ve duaları araştırılırken, bu ayı namazlarla idrak etmek isteyen vatandaşlar Safer ayı ilk Çarşamba ne zaman, Safer ayının ilk çarşambası nasıl namaz kılınır, sorusuna yanıt arıyor.

Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri, Safer ayının idrak edildiği bu günlerde merak edilen konuların başını çekiyor. 18 Eylül’de başlayan Safer ayında ibadetlerini yerine getirmek ve manevi olarak huzura kavuşmak isteyen vatandaşların araştırmaları sürüyor. Muharrem ayının sona ermesinin ardından, idrak edilen safer ayının ilk Çarşamba gecesi nasıl namaz kılınır? İşte Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz?

SAFER AYININ İLK ve SON ÇARŞAMBA GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının ilk çarşamba günü 23 Eylül 2020 Çarşamba günüdür. Safer ayının ilk çarşamba gecesi ise bu gecedir. 22 Eylül Salı'yı, 23 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi oluyor. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

Safer ayının son çarşamba günü 14 Ekim 2020 Çarşamba günüdür. Safer ayının son çarşamba gecesi ise 13 Ekim Salı gecesidir. 13 Ekim Salıyı, 14 Ekim Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesidir.

SAFER AYI İLK ÇARŞAMBA NAMAZI NASIL KILINIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)

Safer ayına ait özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve duaların bu ayda da yapılması uygun görülmüştür.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak tövbe edilmesi, çokça istiğfar çekilmesi ve kaza namaz kılınması yeterlidir.

SAFER AYI TAKVİMİ 2020

Safer ayı 1. günü : 18 Eylül 2020 Cuma

Safer ayı 2. günü : 19 Eylül 2020 Cumartesi

Safer ayı 3. günü : 20 Eylül 2020 Pazar

Safer ayı 4. günü : 21 Eylül 2020 Pazartesi

Safer ayı 5. günü : 22 Eylül 2020 Salı

Safer ayı 6. günü : 23 Eylül 2020 Çarşamba

Safer ayı 7. günü : 24 Eylül 2020 Perşembe

Safer ayı 8. günü : 25 Eylül 2020 Cuma

Safer ayı 9. günü : 26 Eylül 2020 Cumartesi

Safer ayı 10. günü : 27 Eylül 2020 Pazar

Safer ayı 11. günü : 28 Eylül 2020 Pazartesi

Safer ayı 12. günü : 29 Eylül 2020 Salı

Safer ayı 13. günü : 30 Eylül 2020 Çarşamba

Safer ayı 14. günü : 1 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 15. günü : 2 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 16. günü : 3 Ekim 2020 Cumartesi

Safer ayı 17. günü : 4 Ekim 2020 Pazar

Safer ayı 18. günü : 5 Ekim 2020 Pazartesi

Safer ayı 19. günü : 6 Ekim 2020 Salı

Safer ayı 20. günü : 7 Ekim 2020 Çarşamba

Safer ayı 21. günü : 8 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 22. günü : 9 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 23. günü : 10 Ekim 2020 Cumartesi

Safer ayı 24. günü : 11 Ekim 2020 Pazar

Safer ayı 25. günü : 12 Ekim 2020 Pazartesi

Safer ayı 26. günü : 13 Ekim 2020 Salı

Safer ayı 27. günü : 14 Ekim 2020 Çarşamba

Safer ayı 28. günü : 15 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 29. günü : 16 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 30. günü : 17 Ekim 2020 Cumartesi