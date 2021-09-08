Safer ayı duası ve namazı! Safer ayında her gün okunacak dualar nelerdir, safer ayı namazı nasıl kılınır? Safer ayı ibadetleri…

Safer ayı başladı. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış olduğundan Muharrem ayından sonraki ay olan Safer ayı namazlarla, dualarla ve zikirlerle idrak edilir. Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri olmayan, hurefa olan bu inanış nedeniyle bu ayı ibadetlerle geçirmek isteyenler Safer ayında her gün okunacak dualar nelerdir, safer ayı namazı nasıl kılınır? Sorularına yanıt arıyor. İşte Safer ayı duası ve namazı ile Safer ayında yapılacak ibadetler…

Safer ayı ibadetleri yoğunluk kazandı. Muharrem ayının bitmesiyle Safer ayı başladı. Safer ayının başlamasıyla yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar, okunacak zikirler ve dualar, çekilecek tesbihler araştırılmaya başlandı. 6 Ekim'de sona erecek Safer ayında Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınır. Safer ayında her gün okunacak dualar nelerdir, safer ayı namazı nasıl kılınır? Safer ayı duası ve namazı…

SAFER AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Safer ayına ait özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve duaların bu ayda da yapılması uygun görülmüştür.

Şeyh Mahmud Sami, el-Ed'iye ve'l-ezkar, sh:120 göre Yatsı namazından sonra vitir vacip namazından önce 4 rekat namaz kılınır. Kılışını şöyle:

1. rekatta = 1 Fatiha + 11 Kafirun Suresi

2. rekatta = 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi

3. rekatta = 1 Fatiha + 11 Felak Suresi

4. rekatta = 1 Fatiha + 11 Nas Suresi

Namazdan sonra 70 kere "Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm" okunur.2)

SAFER AYI DUASI

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SAFER AYI ZİKİRLERİ

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

”Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”

“YA DAFİAL BELAYA İDFA’ ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.”

Anlamı:

“Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

”LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM”

Anlamı:

"Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

Anlamı:

“Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..”