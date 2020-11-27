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Tarihte bir ilk! Bakan Dönmez açıkladı

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 14:49 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 14:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminde 25 Kasım'da yeniden rekor kırıldığını belirterek, "Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı." ifadesini kullandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları  kaydetti:
 
"Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6  Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153 bin 35  megavatsaat ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir  kaynakların toplam üretimini geride bıraktı."
 
Aynı günde çifte rekor
 
Bakan Dönmez'in 25 Kasım'daki elektrik üretim verilerine ilişkin  paylaştığı grafiğe göre, doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 31,2 pay ile 284 bin  926 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömürden üretilen 185 bin 905  megavatsaat elektrik toplam üretimin yüzde 20,4'ünü karşıladı.
 
Rüzgar enerjisinden sağlanan 153 bin 35 megavatsaat elektriğin toplam  içindeki payı ise yüzde 16,8 oldu. Bu miktar 94 bin 470 megavatsaatlik hidrolik,  28 bin 391 megavatsaatlik jeotermal, 15 bin 686 megavatsaatlik biyokütle ve 13  bin 965 megavatsaatlik üretime sahip güneş enerji santrallerinin tümünün  toplamını geride bıraktı.
 
Böylece, bir günde iki rekor kırılarak, Türkiye enerji tarihinde ilk  defa rüzgar santrallerinden bir günde elde edilen elektrik diğer tüm  yenilenebilir enerji santralleri toplamından fazla gerçekleşti.
 

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Fatih Dönmez Rüzgar elektrik
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