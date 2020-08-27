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Rolls-Royce büyük zararı açıkladı

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 13:36 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 13:36

İngiliz uçak ve motoru üreticisi Rolls-Royce, bu yılın ilk yarısında 5,4 milyar sterlin zarar ettiğini bildirdi.


Gruptan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  etkileri nedeniyle Rolls Royce Grubu'nun bu yılın ilk yarısında vergi öncesi 5,4  milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.
 
Açıklamada bu yılın ilk yarısında gelirlerin yüzde 24 azalarak toplam  5,6 milyar sterline gerilediği belirtildi.
 
Salgın nedeniyle bu yılın başından bu yana mali olarak zor bir  dönemden geçen gurubun açıklamasında, İngiltere’de Nottinghamshire ve  Lancashire’daki üretim tesislerinin kapatılacağı bir kez daha teyit edildi. Bu  tesislerde toplam 3 bin kişi istihdam ediliyordu.
 
Rolls-Royce’un açıklamasında ayrıca önümüzdeki 18 ay içerisinde  yaklaşık 2 miyar sterlin seviyesinde ek kaynak girişi sağlamak amacıyla bazı  varlıklarını satışa çıkarılacağı, bunların içerisinde merkezi İspanya’da bulunan  ITP Aeroa adlı şirketin de bulunduğu belirtildi.
 
İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Rolls-Royce’un Üst  Yöneticisi Warren East ise, talebinin gelecek 5 yıl içerisinde salgın öncesindeki  seviyelere ulaşmasının beklenmediğini söyledi.
 
Rolls-Royce hali hazırda, yaklaşık yarısı İngiltere’de olmak üzere  küresel operasyonlarında toplam 50 bin kişiye istihdam sağlıyor.
 
Rolls-Royce, mayıs ayında önümüzdeki dönemde yeniden yapılanma  planları kapsamında toplam 9 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.
 

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