Rol arkadaşları Sabina Toziya'ya böyle veda etti!

Beyninde tümör tespit edilen ve ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmak zorunda kaldı. Canlandırdığı Hayriye Çakırbeyli senaryo gereği ölürken, dizinin oyuncuları, usta isimle olan pozlarını paylaşarak Toziya için dua istedi.

Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra normal servise çıkarılırken, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.

SENARYO REVİZE EDİLDİ

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece EDHO'nun 179. bölümünde Hayriye Çakırbeyli'ye veda edildi.

ROL ARKDAŞLARINDAN SABİNA'YA VEDA

Yeni bölümün yayınlanmasıyla Sabina Toziya'nın rol arkadaşları da yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldu ve tüm takipçilerinden dua istedi.