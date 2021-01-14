Rojda Demirer-Ulaş Kıyak çiftinden sürpriz karar!

Oyuncu Rojda Demirer, yaklaşık 1.5 yıl önce voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Posta'dan Ali Keser 'in haberine göre; sevgililer evliliğe giden yolda ilk adımı atıp önceki gün nişanlandı. Koronavirüs nedeniyle kutlama yapılmadı. Sadece aile üyelerinin huzurunda yüzükler takıldı. İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor.

BİRİNCİ YILLARINI BÖYLE KUTLAMIŞLARDI

Oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından karantina dönemini de birlikte geçirdiği sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliğinin ilk yılını kutlamıştı. Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazmıştı: “Yaşadığımız son 1 yıl ic¸in tes¸ekku¨r ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her s¸ey o kadar kolay o kadar egˆlenceli ki, bir saniyesini bile degˆis¸tirmek istemezdim. Du¨s¸u¨nu¨nce ne c¸ok s¸ey sıgˆdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacagˆımız c¸ok s¸ey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni c¸oook seviyorum nice seneleremize.”