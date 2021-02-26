2020 yılında ilki düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek robotik kodlama turnuvasının bu yıl ikincisi düzenleniyor. Başvuru yapmak isteyenler için son tarih 12 Mart olarak belirlendi.

Rokodemi tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Ortaokullar arası Robotik Kodlama Turnuvası için geri sayım başladı. Geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olma amacıyla ortaokul öğrencileri için düzenlenen online turnuvadaki temalar robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım ağırlıklı. Turnuvada ayrıca STEM destekli içeriklere de ilgi oldukça büyük.

Robotik kodlama geleceğin dili olacak

Çağımızın en önemli öğretilerinden biri olan ve geleceğin dili olarak gösterilen robotik kodlama sağladığı kazanımlarla çocukların geleceğinin inşası için büyük önem taşıyor.

turnuvaya bir mentör (öğretmen, veli veya eğitmen) ve iki ortaokul öğrencisinden oluşan takım ile katılmak mümkün. Robotik Kodlama Online Turnuvası için son başvuru tarihi 12 Mart 2021.