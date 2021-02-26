26 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.460 -1.91 EURO 9,0020 0.50
USD 7,4290 1.04 ALTIN 420,830 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Robotik Kodlama Turnuvası için geri sayım başladı!

26 Şubat 2021 Cuma - 14:17 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 14:58

2020 yılında ilki düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek robotik kodlama turnuvasının bu yıl ikincisi düzenleniyor. Başvuru yapmak isteyenler için son tarih 12 Mart olarak belirlendi.


Rokodemi tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Ortaokullar arası Robotik Kodlama Turnuvası için geri sayım başladı. Geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olma amacıyla ortaokul öğrencileri için düzenlenen online turnuvadaki temalar robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım ağırlıklı. Turnuvada ayrıca STEM destekli içeriklere de ilgi oldukça büyük.
 
 
Robotik kodlama geleceğin dili olacak
 
Çağımızın en önemli öğretilerinden biri olan ve geleceğin dili olarak gösterilen robotik kodlama sağladığı kazanımlarla çocukların geleceğinin inşası için büyük önem taşıyor. 
 
turnuvaya bir mentör (öğretmen, veli veya eğitmen) ve iki ortaokul öğrencisinden oluşan takım ile katılmak mümkün. Robotik Kodlama Online Turnuvası için son başvuru tarihi 12 Mart 2021.
 
 

ETİKETLER

Robotik Kodlama Turnuvası Robotik Kodlama Turnuvası ne zaman Robotik Kodlama Turnuvası başvuru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.