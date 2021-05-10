RLC coin nedir? IExec (RLC) tokenı RLC coin uçtu! İşte RLC coin hakkında merak edilenler…

RLC binanceda 10 dolar, diğer borsalarda 17 dolara çıktı. 0.7 ile girip 0.007 ye kadar düşen ve son 1günde yüzde 100 artış yapan RLC coinin çekimleri durduruldu. Füze gibi uçan coin hakkında soru işaretleri oluşurken, hakkında yapılan aramalar da artı. RLC coin, iExec RLC platformunun yerel token’ıdır, bu token kullanıcıları ödüllendirmek için kullanılıyor. Platform RLC token’ı “son teknoloji kripto para birimi” olarak tanımlıyor. Yatırımcılar ise iExec RLC satın almanın oldukça karlı olacağını ve uzun vadede büyük getiri sağlayacağını düşünürken, bu kripto para birimine temkinli yaklaştıkların sayısı da azımsanmayacak derecede.
RLC coin nedir?
RLC Coin, iExecRLC ekosistemindeki bulut kaynaklarının ticaretini ve kullanımını kolaylaştıran bir ERC-20 yardımcı program tokenıdır. RLC tokenı Binance’te işlem görüyor
Blockchain: Ethereum blockchain
Fonksiyon: Bulut bilgi işlem
Sınıflandırma: ERC-20
Sirkülasyon Kaynağı: 80.070.793 RLC
Toplam Arz : 86.999.785 RLC
Piyasa Değeri: $ 173.081.827 USD
IExec (RLC) nedir?
IExec (RLC) merkezi olmayan bilişim hizmetlerine (bulut teknolojisi) odaklanıyor. Bulut bilişim sistemleri ise bugün Amazon, Microsoft, Azure ve Google gibi şirketler tarafından yönetiliyor.
Bulut teknoloji hizmetleri güçlü bilgisayar ve donanımlara ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısının yeterli olduğu bu sistem büyük veya küçük ölçekli şirketler tarafından yoğun talep görüyor. İhtiyaç duyulan programa bulut teknolojiyle ulaşılabiliyor. Yani bu bulut teknolojiyle hem altyapı maliyetleri hem de güçlü depolama cihazlarına ihtiyacınız kalmıyor.