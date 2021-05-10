RLC coin nedir? IExec (RLC) tokenı RLC coin uçtu! İşte RLC coin hakkında merak edilenler…

RLC coin yükselmeye devam ediyor. RLC coin son 1 ayda %700den fazla değer kazandı. Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı. Bitcoin, yüzde 1.60 artışla 59,140.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 109 milyar dolara yükseldi. Blockchain ekosisteminde dijital tokenlerden biri olan RLC’de de büyük bir artış yaşandı.

RLC binanceda 10 dolar, diğer borsalarda 17 dolara çıktı. 0.7 ile girip 0.007 ye kadar düşen ve son 1günde yüzde 100 artış yapan RLC coinin çekimleri durduruldu. Füze gibi uçan coin hakkında soru işaretleri oluşurken, hakkında yapılan aramalar da artı. RLC coin, iExec RLC platformunun yerel token’ıdır, bu token kullanıcıları ödüllendirmek için kullanılıyor. Platform RLC token’ı “son teknoloji kripto para birimi” olarak tanımlıyor. Yatırımcılar ise iExec RLC satın almanın oldukça karlı olacağını ve uzun vadede büyük getiri sağlayacağını düşünürken, bu kripto para birimine temkinli yaklaştıkların sayısı da azımsanmayacak derecede.

RLC coin nedir?

RLC Coin, iExecRLC ekosistemindeki bulut kaynaklarının ticaretini ve kullanımını kolaylaştıran bir ERC-20 yardımcı program tokenıdır. RLC tokenı Binance’te işlem görüyor

Blockchain: Ethereum blockchain

Fonksiyon: Bulut bilgi işlem

Sınıflandırma: ERC-20

Sirkülasyon Kaynağı: 80.070.793 RLC

Toplam Arz : 86.999.785 RLC

Piyasa Değeri: $ 173.081.827 USD

IExec (RLC) nedir?

IExec (RLC) merkezi olmayan bilişim hizmetlerine (bulut teknolojisi) odaklanıyor. Bulut bilişim sistemleri ise bugün Amazon, Microsoft, Azure ve Google gibi şirketler tarafından yönetiliyor.

Bulut teknoloji hizmetleri güçlü bilgisayar ve donanımlara ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısının yeterli olduğu bu sistem büyük veya küçük ölçekli şirketler tarafından yoğun talep görüyor. İhtiyaç duyulan programa bulut teknolojiyle ulaşılabiliyor. Yani bu bulut teknolojiyle hem altyapı maliyetleri hem de güçlü depolama cihazlarına ihtiyacınız kalmıyor.