ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Rita Ora'nın servetini duyan inanamadı!

Rita Ora'nın servetini duyan inanamadı!

Rita Ora'nın servetini duyan inanamadı! İngiliz şarkıcı Rita Ora’nın, 2002 yılında başladığı kariyerinde 20 milyon sterlin’lik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde ettiği öğrenildi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.