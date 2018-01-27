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Reyhanlı'ya roket düştü

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 18:44

Teröristler tarafından Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Olayda, bir çocuk hafif yaralandı


Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş bir eve isabet etti, olayda 1 çocuk hafif yaralandı. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin  bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3  katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye isabet etti.
 
Dairede kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, patlamada 1 çocuk hafif  yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Bölgeye çok sayıda polis, Jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.

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