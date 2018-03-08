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Reyhanlı'da 'Cinderes' anonsu

08 Mart 2018 Perşembe - 17:13 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 17:13

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye hoparlöründen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin anons yapıldı. Anonsta, Cinderes beldesine girildiği duyuruldu


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri tarafından alındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki belediye hoparlöründen anons edildi. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'i ele geçirdi.
 
İHA'nın haberine göre; Cinderes'i terör örgütlerinden temizlenmesi ise Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki belediye hoparlöründen anons edilerek ilçeye duyuruldu. Anonsta, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes kasabasına girmiş bulunmaktadır. Türk halkı olarak silahlı kuvvetlerimize başarılar dileriz." denildi.

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