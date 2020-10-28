Resmi tatillerde EFT- Havale yapılır mı? PTT, kargolar, bankalar, resmî tatilde çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil olan 29 Ekim Perşembe gününü denk geldiğinden banka ve kargo ile işi olan vatandaşlar kargolar, bankalar resmî tatillerde çalışıyor mu sorusuna yanıt ararken resmî tatillerde EFT ve havale yapılır mı sorunun cevabını da araştırıyor. İşte detaylar…

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim tarihi yaklaşırken, milli günlerden biri olarak resmî tatil olan 29 Ekim günü ile ilgili vatandaşlar birçok konuyu merak ediyor. Bu konuların başını banka ve kargoların çalışıp çalışmadığı çekerken, 29 Ekim günü EFT ve havale yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, resmî tatiller kargolar, bankalar, PTT çalışıyor mu, 29 Ekim EFT ve havale yapılır mı?

RESMİ TATİLLERDE EFT-HAVELE YAPILIR MI?

EFT ve havale işlemleri 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebiliyor. Resmi tatillerde ise EFT ve havale yapılabiliyor ancak para bir sonraki gün hesaba geçiyor.

KARGOLAR, BANKALAR RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili olduğundan, kamu kurum ve kuruluşları hizmet veremediğinden bankalar, PTT ve kargolar kapalı çalışmayacak.