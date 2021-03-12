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Renault'nun yeni modeli "Tailant"

12 Mart 2021 Cuma - 1:50 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 1:50

Renault, Taliant ile B sedan segmentindeki iddiasını artırmayı hedefliyor.


Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kullanılan modüler CMF-B platformunda üretiliyor. Modelin 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor. İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan Renault’nun yeni B Sedan modeli, tamamen yeni gösterge panelinin yanı sıra genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içermekte.

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Renault Renault Taliant Taliant
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