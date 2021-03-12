Renault'nun yeni modeli "Tailant"

Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kullanılan modüler CMF-B platformunda üretiliyor. Modelin 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor. İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan Renault’nun yeni B Sedan modeli, tamamen yeni gösterge panelinin yanı sıra genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içermekte.