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Renault "Alpine" ile yeniden yarış pistlerinde

11 Eylül 2020 Cuma - 0:32 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 0:32

Alpine markası, 2021 sezonundan itibaren Renault Grubu’nu Formula 1’de temsil edecek.


Renault Grubu gelecek yıl itibarıyla Formula 1’de Alpine adıyla yarışma kararı aldı. Grubun bu kararı, Alpine’in gelişimini ve etkisini daha da ileriye taşımak için önem taşıyor. Alpine F1 Takımı Renault Grubu’nun hibrit güç ünitelerinden yararlanmaya devam ederken, E-TECH ismi ise korunacak. Renault Grubu CEO’su Luca De Meo, “Böylece Formula 1’e rüya bir marka eklemiş olduk. Ayrıca Grup olarak üretici pozisyonumuzu da sürdürüyoruz” dedi.

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Renault Formula 1 2021 sezonu Alpine
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