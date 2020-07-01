Remdesivir nedir? Remdesivir ne için kullanılır? Corona tedavisinde işe yarıyor mu?

Corona virüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilacın neredeyse dünyadaki tüm stoğunun ABD yönetimi tarafından satın alındığı bildirildi. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alam habere göre, Trump yönetimi yaklaşık 500 bin doz "Remdesivir" satın aldı. Bu ilacı üreten firmanın Temmuz ayı kapasitesinin tamamına, Ağustos ve Eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geliyor. Gazetenin iddiasına göre, ilaca ihtiyaç duyan diğer dünya ülkeleri ilaca üç ay boyunca ulaşamayacak. Peki, Remdesivir nedir, ne için kullanılır?

Amerikan yönetimi, korona virüsü tedavisinde etkili olduğu kanıtlanan remdesivir isimli ilacın dünyadaki mevcut stoklarının neredeyse tamamını satın aldı. Böylece ABD, son günlerde 500 binden fazla doz remdesivir stokladı. Korona virüsü semptomlarını daha hızlı geçirdiği kanıtlanan ve Amerikan ilaç firması Gilead tarafından üretilen remdesivir, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Covid-19 tedavisi için onay alan ilk ilaç olmuştu. Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da geçtiğimiz hafta bu ilaca onay vermişti. Remdesivir nedir? Remdesivir ne için kullanılır?

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Gilead tarafından üretilen ilaç, virüsün hücrelerin içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş olduğu için Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

REMDESİVİR CORONA TEDAVİSİNDE NET BİR ETKİ SAĞLIYOR

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Beş gün önce tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir diğer araştırma ise ilacın işe yaramadığını bulmuştu.

Çin'de yürütülen deneyin verilerinden yola çıkarak yayımlanan makalede, Vuhan'daki kapsamlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle doktorların bir süre sonra hasta bulamadığı ve deneyin yarım kaldığı da aktarılıyordu.

Ancak Fauci'ye göre ABD'de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü. Remdesivir'in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın koronavirüsü engellediğini söyledi.

Fauci "Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor" dedi ve bunun "bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını" söyledi. Fauci'nin başkanlığını yaptığı enstitünün sonuçların bir özetini yakında yayımlaması bekleniyor.

İlacın etkinliğini bu aşamada ölçmek mümkün değil, ancak ABD'deki araştırma bir ilacın Covid-19'a karşı sonuç verebildiğini gösteren ilk çalışma oldu. Fauci, yeterince denek bulunamadığı için erken son verilen Çin'deki araştırmanın ise "yeterli bir çalışma olmadığını" söyledi. ABD'deki çalışma, Remdevisir üzerine yapılan en geniş katılımlı araştırmaydı.

FDA'den yapılan açıklamada ise ilaca "acil durum onayı" verildiğine işaret edilerek, "Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var." notu düşüldü.

Yapılan klinik deneylerin, Remdesivirin hastaların iyileşme süresini kısalttığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, "tam onay" için daha süre gerektiği aktarıldı.

Öte yandan "Remdesivir", Covid-19 için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyor. Çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edilmişti.

‘’ÜLKELER ERİŞİM SORUNUNU AŞMAK İÇİN MEKANİZMALAR ÜRETMELİ’’

Amerikan Sağlık Bakanı Alex Azar “Başkan Trump, Amerikalıların Covid-19’a karşı ilk izinli ilaca erişimini garanti altına almak adına harika bir anlaşma yaptı” dese de, dünyanın geri kalanı aynı fikirde değil. Liverpool Üniversitesi’nden Dr. Andrew Hill, sözgelimi Avrupa için şu an remdesivir almanın mümkün olmadığını söyleyerek “Bunun bir aşı olduğunu düşünün” dedi. Hill, mevcut aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi halinde ülkelerin erişim sorununu aşmak için mekanizmalar üretmesi gerektiğini söyledi.