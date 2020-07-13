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Rekor artış! Bitkisel yağ ihracatı uçtu

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:15 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 7:17

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, haziran ayında bitkisel yağ ihracatında rekor artış kaydettiklerini belirterek, “Birliğimizin ihracatında bitkisel yağlar yüzde 50’den fazla pay alarak bir önceki döneme göre yüzde 350 arttı ve 27 milyon dolara ulaştı” ifadesini kullandı.


Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği son bir yılda ihracatını 388 milyon dolardan 514 milyon dolara çıkardı. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün ihracatının haziranda yüzde 179’luk artışla 47.7 milyon dolara çıktığını belirten Terci, şunları kaydetti:
 
“Son bir senelik dönemde ise ihracatımız yüzde 32 artarak 514 milyon dolara ulaştı. 2020’deki 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ilk yarıda ulaştık. İhracatımızdaki bu hız devam ederse bu sene 600 milyon doları hedefliyoruz.” (Milliyet)

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