14 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.399 1.47 EURO 9,6660 -0.32
USD 8,0680 -0.46 ALTIN 454,050 -0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı? İşte İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi

14 Nisan 2021 Çarşamba - 10:28 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 10:29

Kısmi kapanmanın detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi gönderdi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısı kararları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi. Kısmi kapanmaya yönelik tedbirler arasında Rehabilitasyon merkezleri, Huzurevi, yaşlı bakımevi,çocuk evleri sosyal koruma/bakım merkezleri ile ilgil kararlar da yer alıyor. Peki, Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı? Özel Gereksinimi olanlar için özel eğitim okulları kapandı mı? Rehabilitasyon merkezleri açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi


Türkiye iki haftalık kısmi kapanmaya geçti. Vaka sayılarındaki artış ve mutasyon nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan boyunca ek tedbirler alındı. Dün gerçekleitirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden kısmi kapanma kararı çıktı. İçişleri Bakanlığı'da Kısmi Kapanma Genelgesi'ni yayınladı.  Kısmi kapanmaya yönelik tedbirler arasında Rehabilitasyon merkezleri, Huzurevi, yaşlı bakımevi,çocuk evleri sosyal koruma/bakım merkezleri ile ilgil kararlar da yer alıyor. Peki, Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı? Özel Gereksinimi olanlar için özel eğitim okulları kapandı mı? Rehabilitasyon merkezleri açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi 
 
 
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KAPANDI MI?
 
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
 
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
 
Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ve bunların veli/vasi veya refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. 
 
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KAPANACAK MI?
 
Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.
 
 
 
 

ETİKETLER

Rehabilitasyon merkezleri özel eğitim okulları Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı Huzurevi yaşlı bakımevi rehabilitasyon merkezi çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri Sokağa çıkma kısıtlamaları Otizm ağır mental retardasyon down sendromu sokağa çıkma yasağından muaf
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.