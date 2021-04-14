Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı? İşte İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi

Türkiye iki haftalık kısmi kapanmaya geçti. Vaka sayılarındaki artış ve mutasyon nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan boyunca ek tedbirler alındı. Dün gerçekleitirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden kısmi kapanma kararı çıktı. İçişleri Bakanlığı'da Kısmi Kapanma Genelgesi'ni yayınladı. Kısmi kapanmaya yönelik tedbirler arasında Rehabilitasyon merkezleri, Huzurevi, yaşlı bakımevi,çocuk evleri sosyal koruma/bakım merkezleri ile ilgil kararlar da yer alıyor. Peki, Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı? Özel Gereksinimi olanlar için özel eğitim okulları kapandı mı? Rehabilitasyon merkezleri açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KAPANDI MI?
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ve bunların veli/vasi veya refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.