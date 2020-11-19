Rehabilitasyon merkezleri kapanacak mı? Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler nasıl olacak?

Rehabilitasyon Merkezleri kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yıl sonuna kadar eğitimin uzaktan devam edeceğini açıklamasının ardından birçok kişi konunun ayrıntılarını merak edip, araştırmaya başladı. Eğitim ve öğretim konusunda kafalarındaki sorulara yanıt aramaya başlayan vatandaşlara cevap, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, ‘’ Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’’ dedi. Peki, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler olacak mı, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim ve öğretim alanında merak edilen bir çok konuya netlik kazandırdı. ‘’Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’’ diyen Bakan, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik de açıklama yaptı.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un rehabilitasyon merkezleri ile ilgili açıklaması şu şekildedir:

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE BİREYSEL EĞİTİMLER NASIL OLACAK?

5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.