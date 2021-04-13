Ramazan pidesi ne kadar 2021? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin pide fiyatları

Pide fiyatları, Ramazan ayının ilk günü araştırılan konular arasında yer aldı. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pide fiyatını soran vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki, 2021 Ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatları belli oldu mu?

Ramazan ayı başlamasıyla pide fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Ramazan pidesi fiyatları 2021 belli oldu mu?

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ankara'da 275 gram pide 3 lira,

Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira,



İstanbul’da 365 gram pide 4 lira,



Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira ve



Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RAMAZAN TEDBİRLERİNİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine Ramazan Ayı Tedbirleri konulu genelge gönderildi.Genelgede, Ramazan ayında geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların toplumsal hareketliliği arttırması sebebiyle salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Ramazan ayının gelenekselleşen görüntülerinden pide kuyruklarıyla ilgili olarak;

“Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.” ifadelerine yer verildi.