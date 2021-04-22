Ramazan'da Cuma Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Cuma Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Cuma Suresi Medine’de nüzul olan surelerden biridir. Cuma Suresi 11 ayetten oluşmaktadır, 9. Ayette yer alan “Cuma” kelimesinden dolayı Cuma Suresi ismini almıştır. Müsebbihat olan surelerin dördüncüsüdür. Kuran-ı Kerim’de yer alan sırasına göre 62. Suredir. İniş sırasına göre ise 96. Sırada olan suredir.

Kuran-ı Kerim’deki tüm sureler oldukça özel ve oldukça önemlidir. Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğu unutulmamalıdır. Cuma Suresinin önemi oldukça büyüktür. Her Cuma günü Resulallah (sav) Cuma namazında mutlaka Cuma Suresi ile Münafikun Suresini okuduğu hadislerde bize bildirilmiştir. Cuma Suresinin en özel ay olan Ramazan ayında okunmasının fazileti daha da büyüktür.

RAMAZAN'DA CUMA SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Cuma Suresinin sırları, faydaları ve faziletleri olmasıyla birlikte çok önemli açıklamalarda bulunan bir suredir. Cuma Suresi de diğer surelerde olduğu gibi anlamı üzerinde tefekkür edilerek, bilinçli bir şekilde okunmalıdır. Cuma Suresi yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah’ı teşbih ve tenzil ettiğinin bildirilmesi ile başlıyor. Önemli ikazlarda bulunan surelerden biridir. Hem Ramazan ayında hem de diğer tüm zamanlarda güzel bir şekilde sureler okunurken aynı zamanda mutlaka anlamları da dikkate alınmalıdır. Ramazan ayında faziletlerin, sevapların artmasıyla birlikte genel olarak Cuma Suresinin bilinen faziletleri şunlardır;

Resulallah (sav) şöyle buyurmuştur “Cuma Suresini okuyan kimseye, Müslüman olan şehirlerden bir şehir içinde Cuma namazına gelmeyen ve gelen kişiler sayısınca on sevap verilir.”

Resulallah (sav)’in uyumadan önceki vakitte Ala, Teğabün, Saff, Cuma, Haşr, Hadid ve İsra surelerini okuduğu rivayet edilmiştir.

Müslim sahihinde Resulallah (sav)’in Cuma namazı sırasında Münafikun ve Cuma surelerini okuduğu rivayet edilmektedir.

Sahabelerden Ebu Hureyre (ra) şöyle demiştir: “Ben Resulallah (sav)’in Münafikun ve Cuma surelerini Cuma gününde okuduğunu duydum.”

Cuma Suresini okuyan kişinin Allah’ın izni ile kısmeti açılır. Okumaya devam ettiği süre boyunca Allah okuyan kuluna kısa zaman içinde evlenmeyi nasip eder.

Cuma Suresini devamlı olarak okuyan kişiler şeytanın vesveselerinden emin olurlar.

CUMA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Cuma Suresinde tüm varlıkların Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini anıp durduklarından, Peygamberi Muhammed (sav)’in Allah’ın koymuş olduğu yasakları ve emirleri ümmetine öğrettiğinden bahseder. Aynı zamanda Cuma ezanı okunduğunda tüm Müslümanların ticaretlerini bırakarak namaza gitmelerini ve namazın ardından dağıtılarak meşru olan işler ile meşgul olmaları istenmektedir. Müslümanların Allah’ı daha fazla anmaları tavsiye edilmektedir. Cuma Suresinin 11. Ayetinin iniş sebebi olarak rivayet edilen bir durum bulunuyor. Resulallah (sav)’in bir Cuma günü hutbe verdiği sırada Medine’ye gıda maddelerinin yüklenmiş olduğu bir ticaret kafilesi gelmiştir. Cemaattekilerde hutbe sırasında mescitten çıkıp gitmiştir. Resulallah (sav)’in yanın yalnızca on iki kişi kalmıştır. Bunun üzerine ise Cuma Suresinin 11. Ayeti nazil olmuştur.

Tefsir alimlerine göre şu açıklamalar yapılmıştır: Medine halkını pahalılık ve açlık vurmuştu. Bir adam ticaret kafilesiyle birlikte Şam’dan dönmüştü. Kafilenin geldiğini herkesin duyabilmesi için davullar çalınmıştır. Bu esnada Muhammed (sav) Cuma hutbesini vermekteydi. Herkes kafileyi görebilmek için mescitten çıktı. Mescitte yalnızca on iki kişi kalmıştı. Ömer (ra) ve Ebu Bekir (ra) bu kişilerin arasındaydı. Bu durumun üzerine inen Cuma suresi 11. Ayet oldur. Resulallah (sav) şu şekilde buyurdu “Eğer peş peşe çıkıp gitseydiniz, yanımda kimse kalmamış olsaydı üzerinize vadilerden ateş akardı.” Bu sayede Cuma günün kıymeti, Cuma namazının kıymeti anlaşılmış oldu. Cuma Suresinde bildirilen şekilde tüm Müslümanların Allah’ı daha fazla zikretmeleri gerektiği ve daha fazla dikkat, önem göstermek gerektiği anlaşılmış oldu.