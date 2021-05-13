Ramazan Bayramı mesajları! Anlamlı, öz, resimsiz, yazılı, kurumsal, sade, duygusal en yeni mübarek Bayramı mesajları 2021!

Bayram mesajları trafiği başladı. Ramazan ayının sona ermesinin ardından müminler Ramazan Bayramının ilk günü namazlarını kıldı ve Ramazan Bayramı kutlama mesajları için araştırmalarını hızlandırdı. Anlamlı, öz, resimsiz, yazılı, kurumsal, sade, duygusal fark etmiyor, kelimelerle arası iyi olmayanlar arama motorlarına yöneldi. Bizde mesaj ya da gönderi olarak iyi bayramlar dilemek isteyen vatandaşlar için Ramazan Bayramı mesajları derledik.

Ramazan Bayramı mesajları paylaşımları günün ilk saatinden bu yana gündemdeki yerini aldı. Koronanın hüküm sürdüğü, her şeye özlemin arttığı bugünlerde sosyal medya araçları uzakları yakın etmek için başvurulan araçlardan biri oldu. Bayram ziyaretleri yok, yemeklerin paylaşıldığı sofralar şimdilere uzakta kaldı. Dolayısıyla bayram mesajları artık çok daha değerli. İşte Anlamlı, öz, resimsiz, yazılı, kurumsal, sade, duygusal en yeni Ramazan Bayramı mesajları…

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Yeter ki sağlık ve gönüllerimiz bir olsun. Allah nasip ederse diğer bayramları sevdiklerimizle kutlarız. Rabbim birlik ve berberliğimizi bozmasın her şey hallolur Sevgi, ve saygıyla, bayramınız mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Mübarek bir ayın ardından bayramı hediye eden ve bizleri bayrama ulaştıran Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd olsun.. Rahmet ayından temizlenmiş olarak çıkmayı ve bundan sonraki hayatımızı günahtan arınmış olarak yaşamayı Yüce Mevla nasip eylesin.. Bayramınız mübarek olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar...

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Bu Mübarek Ramazan Bayramı’nda, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle... Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

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