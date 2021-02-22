Radar cezası ile ilgili flaş karar...

Adana’da beslediği köpeğin saldırısından kaçarken yere düşerek bileğini inciten Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver’e, hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hız limitini aştığı için trafik cezası yazıldı. Tedavisinin ardından kesilen cezaya itiraz eden Tanrıöver başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak cezasını iptal ettirdi. Tanrıöver yazılan cezanın iptaline sevindiğini belirterek, "Bu karar emsal teşkil edecektir’’ dedi.

Olay 18 Ocak günü Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bahçelerinde kangal köpeği besleyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için koşan Tanrıöver, dengesini kaybedip yere düşerek kolundan ve bileğinden yaralandı. Annesiyle birlikte kentteki hastaneye gelen Tanrıöver, hız limiti aştığı için trafik ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araçtan indirilen Tanrıöver’e 161 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle 652 lira trafik cezası yazıldı. Ekiplere hastaneye gittiğini söyleyen genç adam polislerin cezayı yazması üzerine hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Tanrıöver’in kolu alçıya alınarak taburcu edildi. Olayın ardından yazılan cezaya itiraz eden genç, hukuk mücadelesi başlatarak yazılan cezayı iptal ettirdi.

‘BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK’