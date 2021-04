Pundi X Coin nedir? Pundi X coin (NPXS) hızlı bir düşüş gösterdi!

Kripto paralar her geçen gün ilgiyle takip ediliyor. Kripto para piyasasında Pundix isimli sistem dikkatleri çekti. Pundi X Labs, 16-22 Şubat tarihleri arasında düzenlediği oylama sonucunda token arzında azaltmaya gitme kararı alarak, toplam arzı 258 milyar olan NPXS tokenlar, 258 milyon arza sahip PUNDIX ile güncellendi. Ancak, kripto harcamayı kredi kartı kadar kolay hale getirmek isteyen proje Pundi X coin, hızlı bir düşüş göstererek yatırımcısını üzdü. Yatırımcılar sosyal medya sitelerinde duruma isyan ediyor. Peki, Pundi X nedir, nasıl alınır? Pundi X nereden alınır? sorularına da yanıt aranıyor.

Pundix nedir? Pundix coin Pundi X coin, blok zinciri tabanlı satış noktası çözümü ile perakende işletmelerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider geliştiricisidir. Pundi X[old] bugünkü fiyatı ?0,057160 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ?767.508.685 TRY. Pundi X[old] son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #69, piyasa değeri ?13.532.261.935 TRY. Dolaşımdaki arz 236.744.908.115 NPXS coin ve maksimum seviyede. 258.526.640.301 NPXS coin.

PUNDİ X COİN (NPXS) NEDİR?

Pundi X, blok zinciri tabanlı satış noktası çözümü ile perakende işletmelerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider geliştiricisidir. Çözüm, perakende satıcıların ve tüketicilerin blok zinciri üzerinde anında mağaza içi işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.

Blockchain çözümü 2017'de kuruldu ve ICO'yu Ocak 2018'de dünyanın ilk satış noktası çözümü olarak başlattı. Başarılı bir ICO'nun ardından Pundi X, XPOS, XWallet ve XPASS gibi perakende odaklı hizmetleri ve ayrıca BOB adlı dünyanın ilk blockchain telefonunu başarıyla başlattı.

Merkezi Singapur'da bulunan şirket, XPOS çözümünü ve cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Kore, Avustralya, Kolombiya, İspanya ve Tayvan dahil 25'in üzerinde pazara sevk etti.

PUNDİ X NASIL ÇALIŞIR?

Pundi X PoS cihazlarıyla günlük yaşantımızda alışveriş yapmanın yanı sıra kripto para alım satım işlemlerini de gerçekleştirebileceğiz. Pundi X PoS ayrıca, AliPay, E2Pay, Go-Pay, Pundi-Pundi ve WeChat Pay gibi popüler ödeme platformlarını da destekliyor. Pundi X Labs, Blockchain tabalı PoS cihazlarının kullanımını teşvik etmek için bir takım kampanyalar düzenlemekten de kaçınmamış. Özetle Pundi X kripto para sektöründe yenilikçi bir rol üstlenerek kripto para birimlerinin tüm dünyada benimsenmesine katkıda bulunuyor.

Pundi X'in CEO'su Zac Cheah ZDNet'e verdiği röportajda 2021 yılına kadar 100 bin'den fazla PoS cihazının dünya genelinde dağıtımını yaparak kripto para yatırımcılarının hayalinin gerçeğe dönüştüreceklerini kaydetti. Cheah ayrıca, şimdiye kadar 25 bin adet Pos cihazı siparişi aldıklarını duyurdu.

İlk dağıtım aralarında Japonya, Singapur, Güney Kore, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın da bulunduğu 31 ülkeye yapılacak. Mayıs ayında tüm Asya ülkelerinde dağıtıma sunulması planlanan Blockchain tabanlı PoS cihazı haziran ayında ise dünyanın dört bir yanında kripto para yatırımcıları tarafından kullanılabilecek.

PUNDİ X'İ (NPXS) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

Pundi X, önde gelen kripto borsalarının çoğunda bulunabilir.

Binance

Upbit

Bithumb

Huobi Global

VCC Değişimi

HitBTC ve

DigiFinex .