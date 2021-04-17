PTT Kargo hafta sonu açık mı? PTT Kargo cumartesi açık mı? PTT Kargo takip sorgulama ekranı!

Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan kısmi kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ile pek çok iş yerinin çalışma saatleri değişti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında PTT Kargo'nun çalışıp çalışmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, PTT Kargo hafta sonu açık mı? PTT Kargo cumartesi açık mı? PTT Kargo bugün açık mı? PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu? İşte PTT Kargo takip sorgulama ekranı!

'PTT Kargo bugün açık mı? PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu?' soruları koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan kısmi kapanmanın ilk hafta sonu yasağında merak ediliyor. Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, PTT Kargo hafta sonu açık mı? PTT Kargo cumartesi açık mı? PTT Kargo bugün açık mı? PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu? İşte PTT Kargo takip sorgulama ekranı!

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma genelgesinde kargo çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Kargo görevlileri 17 Nisan 2021 Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. 18 Nisan 2021 Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.