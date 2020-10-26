PTT harekete geçti… PTT Aktif Bank üzerinden emeklilere 80 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor!

PTT emeklilere yönelik harekete geçti. Milyonlarca emekli ihtiyaç kredisi için banka araştırırken, PTT’nin Aktif Bank aracılığıyla 80 bin TL ihtiyaç kredisi verdiğini duymasının ardından sorgulamaya başladı. PTT kredisi detayları…

PTT tarafından sağlanan işlemlerden biri olan kredi kullanımı hakkında çokça nokta araştırılıyor. PTT Aktif Bank aracılığıyla sunduğu ihtiyaç kredisinde ise belli şartlar aranıyor. 80 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunan PTT kredisi hakkındaki detaylar…

80 BİN TL PTT KREDİ ŞARTLARI

PTT tarafından sağlanan ihtiyaç kredisi ile nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere aylık yüzde 2.19 oranıyla 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor. Kefilsiz, şartsız kredi imkanı sağlayan PTT’nin kredi faiz oranları ise diğer bankalara göre yüksek bir seyir izliyor.

Aktif Bank aracılığıyla sağlanan PTT kredisinin en temel şartı ise emekli maaşının PTT üzerinden alınmasıdır. Bu şartı sağlayan müşteriler ihtiyaç kredisi kullanmak istediklerinde, ekim ayı son dönemi itibariyle 80.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

MAAŞINI PTT'DEN ALAN EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ!

Aktif Bank sitesinde yayımlanan PTT’den emekli kredisi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize KEFİLSİZ, ŞARTSIZ PTT'DEN EMEKLİ KREDİSİ!

Maaşını PTT iş yerlerin?den alan emeklilerin kredi almak için başka bankaya gitmesine gerek k?almadı.

Siz de emekli maaşınızı PTT’den alın, Türkiye’nin dört bir yanındaki PTT’lerden ???kredinizi anında kullanın.

Hemen en y?akın PTT Merkezine gelip 80.000 TL’ye kadar kredinizi anında alabilirsiniz. ??

Üstelik şubeye gitmeden kredi alabilmek için PTT boşluk TC Kimlik numaranı 3050'ye SMS ile gönder Emekli Kredini anında hesabına yatıralım.

PTT KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

PTT aracılığıyla sağlanan bu kredi olanağıyla ihtiyaçlarını gidermek isteyenler PTT şubelerinden başvurularını yapabilecek. Bunun yanında kredi kullanmak isteyen müşterilere SMS ile başvuru olanağı da sunuluyor.