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Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması

11 Ocak 2018 Perşembe - 11:49 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 12:00

Meteoroloji'den gelen kar yağışı tahminlerinden sonra ilk yorum Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sömestir tatili kar ile başlayacak görünüyor" dedi.


Bir yandan okulların tatil olmasına az bir zaman kalırken bir yandan da kar yağışı haberleri merak ediliyor. Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den ilk tahmin gelmişti. Meteoroloji'nin hava tahminine göre; 14 Ocak pazar günü karlı karışık yağmur ile başlayıp, 15 Ocak pazartesi günü kar etkisini tamamen gösterecek.

Meteoroloji'nin hava tahmininden sonra Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması geldi. "Sömestir tatili kar ile başlayacak görünüyor" diyen Şen, Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını, 20 Ocak'ta gelecek olan sistemin daha kuvvetli olacağını ve 3-4 gün süreceğini belirtti."

Şen'in açıklamaları şöyle; "Pazar günü ve Pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek Marmara bölgesinin Edirne Kırklareli ve Doğusu da dahil. İstanbul'da bugün ÖS (Öğle saatleri) yağmur başlar. Pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur Pazartesi ÖS (Öğle saatleri) yağmur devam eder. Pazar günü gelecek soğuk ve kar çok kuvvetli değil. 20 Ocak'ta gelecek olan sistem daha kuvvetli 3-4 gün Marmara Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'da kar bırakır. Sömestir tatili kar ile başlayacak görünüyor"

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