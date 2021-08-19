Prof. Dr. Kadir Beycioğlu hayatını kaybetti! Kadir Beycioğlu’nun biyografisi…

Akademi dünyası Prof.Dr.Kadir Beycioğlu'nun vefatı sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Yazar Yekta Kopan vefat haberini "Kadir, dostum Kadir… Çok çok üzüldüm. Sadece “ahhh” diyebiliyorum." sözleriyle paylaştı
Kadir Beycioğlu, Çocuk Bakımı & Ebeveynlik, İş Dünyası, İş Yönetimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Eğitim Bilimine Giriş, Örgütsel Davranış ve Yönetimi olarak sayılabilir.
Kadir Beycioğlu kitapları;Eğiten Kitap, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Kadir Beycioğlu tarafından yazılan son kitap "Örgütsel Davranış ve Yönetimi", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.