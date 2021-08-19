Prof. Dr. Kadir Beycioğlu hayatını kaybetti! Kadir Beycioğlu’nun biyografisi…

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Kadir Beycioğlu hayatını kaybetti. Adana Altın Koza Film Festivali Direktörlüğü de yapan Beycioğlu’nun vefat haberi ardından sevenleri ve meslektaşları sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşırken Prof.Dr.Kadir Beycioğlu hayatı da sorgulanamaya başlandı. Peki, Prof.Dr.Kadir Beycioğlu kimdir?

Akademi dünyası Prof.Dr.Kadir Beycioğlu'nun vefatı sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Yazar Yekta Kopan vefat haberini "Kadir, dostum Kadir… Çok çok üzüldüm. Sadece “ahhh” diyebiliyorum." sözleriyle paylaştı

Kadir Beycioğlu, Çocuk Bakımı & Ebeveynlik, İş Dünyası, İş Yönetimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Eğitim Bilimine Giriş, Örgütsel Davranış ve Yönetimi olarak sayılabilir.

Kadir Beycioğlu kitapları;Eğiten Kitap, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Kadir Beycioğlu tarafından yazılan son kitap "Örgütsel Davranış ve Yönetimi", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.