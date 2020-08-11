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Prof. Dr. Cahit Tanyol hayatını kaybetti

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 18:21 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 18:21

"Türkiye Sosyolojisi" anlayışının öncüsü Prof. Dr. Cahit Tanyol vefat etti.


Öğretmen, felsefeci, şair ve sosyolog Tanyol, Kadıköy Moda'da bulunan  evinde, 106 yaşında hayatını kaybetti.
 
Tanyol hakkında kitap ve tez kaleme alan Dr. Erkan Çav, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Tanyol'un Osmanlıca şiirleri yayınlanan, Türkiye  Cumhuriyeti'nin de kuruluşundan itibaren her aşamasına şahitlik eden biri  olduğunu söyledi.
 
Çav, Tanyol'un 2015-2016'ya kadar bilfiil fikir ürettiği belirterek,  "80 yıla yakın fikir hayatında Türk sosyolojisine hizmet etmiş, fikirler üretmiş,  aynı zamanda eleştirilebilecek ama Türkiye tarihi, düşüncesi ve sosyolojisi için  tarihi bir öneme sahiptir. Dünyaya Batı'dan değil, Anadolu'dan, Türkiye'den,  'Biz'den bakan bir insan. Her şeyi eleştirilebilir ama fikri olarak bu  toprakların insanıdır." diye konuştu.
 
Tanyol'un kaleme aldığı eserlerin yanı sıra çevirileri de bulunduğuna  işaret eden Tanyol, şunları kaydetti:
 
"Bugün ülkemizde yerli sosyolojiden bahsediliyorsa, Anadolu'nun  tarihine, kimliğine, kültürüne ve medeniyetine sahip çıkan bir fikir dünyası  varsa Cahit Tanyol bunun öncülerinden biridir. Çok farklı fikir akımlarıyla iç  içe olmuş ama temelde Türkiye'yi savunan bir noktada yer almıştır. Sosyologlara  da 'Siz Türkiye'nin sosyoloğusunuz, Türkiye'yi çalışacaksınız, Türkiye'yi  savunacaksınız. Batı teorilerini, düşüncelerini değil öncelikle kendi teori ve  düşüncelerinizi geliştirin, onlarla Türkiye'yi anlayacaksınız.' derdi."
 

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Prof. Dr. Cahit Tanyol Sosyoloji Öğretmen
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