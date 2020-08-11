Prof. Dr. Cahit Tanyol hayatını kaybetti

Öğretmen, felsefeci, şair ve sosyolog Tanyol, Kadıköy Moda 'da bulunan evinde, 106 yaşında hayatını kaybetti.

Tanyol hakkında kitap ve tez kaleme alan Dr. Erkan Çav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanyol'un Osmanlıca şiirleri yayınlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşundan itibaren her aşamasına şahitlik eden biri olduğunu söyledi.

Çav, Tanyol'un 2015-2016'ya kadar bilfiil fikir ürettiği belirterek, "80 yıla yakın fikir hayatında Türk sosyolojisine hizmet etmiş, fikirler üretmiş, aynı zamanda eleştirilebilecek ama Türkiye tarihi, düşüncesi ve sosyolojisi için tarihi bir öneme sahiptir. Dünyaya Batı'dan değil, Anadolu 'dan, Türkiye'den, 'Biz'den bakan bir insan. Her şeyi eleştirilebilir ama fikri olarak bu toprakların insanıdır." diye konuştu.

Tanyol'un kaleme aldığı eserlerin yanı sıra çevirileri de bulunduğuna işaret eden Tanyol, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde yerli sosyolojiden bahsediliyorsa, Anadolu'nun tarihine, kimliğine, kültürüne ve medeniyetine sahip çıkan bir fikir dünyası varsa Cahit Tanyol bunun öncülerinden biridir. Çok farklı fikir akımlarıyla iç içe olmuş ama temelde Türkiye'yi savunan bir noktada yer almıştır. Sosyologlara da 'Siz Türkiye'nin sosyoloğusunuz, Türkiye'yi çalışacaksınız, Türkiye'yi savunacaksınız. Batı teorilerini, düşüncelerini değil öncelikle kendi teori ve düşüncelerinizi geliştirin, onlarla Türkiye'yi anlayacaksınız.' derdi."