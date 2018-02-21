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Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi!

21 Şubat 2018 Çarşamba - 11:09 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 11:46

FETÖ' den  tutuklu  yargılanan Dicle Üniversitesi Eski Rektörü  Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Aytekin Sır tahliye edildi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki  akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davada  tutuklu yargılanan eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale  Saraç ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır'ın adli kontrol kararıyla  tahliyesine karar verildi. 
 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu  sanıklar Saraç ve Sır ile avukatları katıldı, tutuksuz sanıklar eski Rektör  Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ile Prof. Dr. Aslan Bilici ise katılmadı.
 
Önceki celse DÜ'de görev yaptığı dönemde atamasını onayladığı personel  sayısıyla ilgili dava dosyasına eklenen rapora ilişkin savunma yapan sanık Saraç,  gelen listede yanlışlık olabileceğini ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.
 
Sır da üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek,  tahliyesini talep etti.
 
Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıklar Saraç ve Sır'ın,  üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile tutuklulukta  geçirilen sürenin dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş  bildirdi.
 
Tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme, Saraç ve Sır'a yüklenen suç  vasfı, delil durumu, suç vasfının lehe değişme durumu, tutuklu kaldıkları süre,  delillerin büyük oranda toplanmış olması, toplanmayan delillere sanıkların  sirayet etme imkanının bulunmaması ve tutuklanmayla sağlanmak istenen amacın adli  kontrol ile sağlanabileceği gerekçesiyle adli kontrol kararıyla tahliyelerine  karar verdi.
 
Sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ile haftanın iki günü ikametlerine  en yakın kolluk biriminde imza atmalarına ilişkin verilen adli kontrol kararında,  Saraç ve Sır'ın isteyerek karara uymamaları halinde ceza miktarına bakılmaksızın  derhal tutuklanacakları bildirildi.
 
İstenilen ceza
 
İddianamede, Saraç, Eyigün, Sır ve Bilici'nin, "silahlı terör örgütü  yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması  isteniyor.
 

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